Мужчина украл ноутбук у соседки по поезду «Краснодар — Сочи»

Ноутбук возвращён владелице после задержания вора в Сочи Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи завершено расследование кражи ноутбука в электричке. Инцидент произошел во время поездки в электропоезде «Краснодар — Сочи». Потерпевшая, жительница Москвы, обнаружила пропажу ноутбука уже на выходе с вокзала и незамедлительно обратилась в дежурную часть.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого «по горячим следам». Мужчина признал вину, пояснив, что нашел компьютер на верхней полке вагона и решил присвоить его ради наживы. Ущерб, нанесенный владелице, составил более 70 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Следственный отдел Сочинского линейного управления МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца Ижевска. Мужчине предъявлено обвинение в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.