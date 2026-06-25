За сутки над Черным и Азовским морями и другими регионами сбили 28 беспилотников

Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, российские средства ПВО отразили очередную атаку беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в течение дня — с 08:00 до 20:00 — было уничтожено 28 БПЛА. Перехваты зафиксированы над акваториями Черного и Азовского морей, в Крыму, а также в небе над Башкортостаном, Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областями.

Ранее жители Славянского района получили предупреждение о возможной угрозе применения аккумуляторных дронов. Около 19:15 в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о неопознанном воздушном шаре, в связи с чем население оперативно оповестили о риске сброса с объекта опасных предметов.

Тем не менее оперативный штаб Краснодарского края опроверг эти сведения, уточнив, что информация о приближении объекта к территории района не подтверждается. Власти призвали граждан сохранять спокойствие.