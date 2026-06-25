«Краснодар» разгромил ПСК в первом товарищеском матче летних сборов

В составе «быков» отличился нападающий Мозес Кобнан. Фото: max.ru/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» уверенно начал предсезонную подготовку, разгромив ПСК из станицы Динской со счетом 5:1. Встреча прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар».

В составе «быков» отличились нападающие Мозес Кобнан и Хуан Боселли, полузащитник Даниил Уткин, а также Даниэль Амбарцумов, реализовавший пенальти. Точку в матче поставил Андрей Полевой. Единственный гол за команду гостей забил Айдын Мирзоев.

Следующим испытанием для подопечных Мурада Мусаева станет игра против «Ростова», которая состоится в субботу, 11 июля.

Ранее был опубликован предварительный календарь предстоящего сезона — точные даты и время матчей будут уточнены позже. Сезон РПЛ для «Краснодара» начнется в Казани в противостоянии с местным «Рубином», а первый матч Кубка России команда проведет дома против грозненского «Ахмата».