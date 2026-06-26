Судебные приставы приостановили работу отеля «Атриум Авеню» сети «Мартон» в Сочи

Приставы приостановили работу отеля сети «Мартон» в Сочи Фото: Архив "КП".

В Сочи судебные приставы приостановили деятельность отеля «Атриум Авеню», входящего в сеть «Мартон». Исполнительное производство возбуждено сотрудниками Хостинского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю на основании решения арбитражного суда региона, которое вступило в законную силу.

Согласно судебному акту, запрещается использование объектов недвижимости, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. В рамках исполнения этого решения приставы опечатали номера отеля «Атриум Авеню», расположенного в Центральном районе Сочи, составили акт описи и ареста имущества, после чего помещения гостиницы были закрыты. Обеспечен строгий контроль за соблюдением судебного предписания.

Напомним, это не первый случай ограничения деятельности объектов сети «Мартон» в Краснодарском крае. Ранее в Краснодаре также была запрещена эксплуатация нескольких гостиничных комплексов, принадлежащих данной сети, в числе которых «Мартон Вилла Диас», «Мартон Лидер», «Мартон Палермо», «Мартон Палас», гостевой дом «Мартон Boutique & SPA», а также ряд других нежилых и торговых помещений.

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