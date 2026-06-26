Ввоз 124 тонн турецких нектаринов с вредителями пресекли в порту Новороссийска

С начала года через морской порт Новороссийска ввезли около 7,7 тысячи тонн турецких нектаринов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

С начала 2026 года через морской порт Новороссийска в Россию ввезли около 7,7 тысячи тонн турецких нектаринов. В ходе обязательного фитосанитарного контроля специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили опасные нарушения в шести партиях фруктов общим весом более 124 тонн.

Лабораторная экспертиза, проведенная Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила наличие в продукции карантинных объектов, представляющих серьезную угрозу для сельского хозяйства РФ. В нектаринах были обнаружены средиземноморская плодовая муха и западный цветочный трипс.

Оба вредителя внесены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и относятся к категории ограниченно распространенных на территории ЕАЭС. Чтобы исключить риск распространения этих насекомых, все зараженные партии фруктов были в обязательном порядке отправлены на процедуру обеззараживания. Только после прохождения всех необходимых фитосанитарных мер продукция была допущена к дальнейшему обороту.