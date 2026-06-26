Владельца зоопарка в Анапе оштрафовали за работу без лицензии

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В Анапе владелец частного зоопарка привлечен к административной ответственности за работу без обязательной государственной лицензии. Нарушение выявили во время внеплановой проверки, проведенной специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«В ходе проверки установлено, что ИП Кишинская О.П. осуществляет деятельность зоопарка без специального разрешения (лицензии), что является грубым нарушением федерального законодательства», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На территории объекта эксперты обнаружили разнообразных представителей фауны: от экзотических пауков, питонов и хамелеонов до енотов и черепах.

По результатам проверки в отношении предпринимателя возбудили административное дело. Владелице зоопарка назначен штраф, кроме того, ей выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

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