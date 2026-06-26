В Сочи покупатели жилья все чаще выбирают инфраструктуру вместо близости к морю

Покупатели в Сочи все чаще отказываются от квартиры у моря ради комфортной жизни Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мечта о квартире с видом на море в Сочи все чаще отступает перед бытовой реальностью. Для многих семей, переезжающих на курорт на постоянное место жительства, близость к пляжу перестала быть решающим критерием при выборе недвижимости. Покупатели все чаще делают выбор в пользу комфорта, инфраструктуры и логистической доступности.

Эксперт по недвижимости Кирилл Флутков отмечает, что восприятие города туристом и местным жителем – это две принципиально разные истории. Если для отпускника главными ценностями являются набережные и атмосфера отдыха, то для постоянного жителя на первый план выходят совсем другие вопросы.

«Возможность пешком дойти до школы, наличие парковки, удобные дороги и комфортная среда для жизни оказываются важнее, чем несколько дополнительных минут до моря», — говорит Флутков.

В результате семьи с детьми все чаще отдают предпочтение современным жилым комплексам, расположенным на удалении от береговой линии. Такие объекты предлагают более продуманную инфраструктуру, позволяющую решать ежедневные задачи без потери времени.

Для рынка недвижимости Сочи это означает серьезную смену логики: близость к морю постепенно превращается в приятный, но второстепенный бонус. Теперь потенциальные покупатели оценивают курорт по тем же критериям, что и любой другой мегаполис.