На Кубани осудили двоих экс-сотрудников ДПС за злоупотребление полномочиями

Бывшие сотрудники ДПС осуждены в Темрюкском районе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Темрюкский районный суд вынес обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД. Инспектор ДПС Вячеслав Облогин и заместитель командира роты Игорь Каминский признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, что в июле 2023 года во время патрулирования инспектор Облогин остановил водителя, который грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. Чтобы избежать заслуженного наказания, нарушитель связался с замкомандира роты Каминским и попросил его «решить вопрос». В итоге Каминский по телефону приказал своему подчиненному Облогину не составлять протокол и отпустить водителя.

В ходе судебного разбирательства оба фигуранта полностью признали свою вину. Суд назначил бывшим полицейским наказание в виде штрафов: Игорь Каминский обязан выплатить 70 тысяч рублей, а Вячеслав Облогин – 80 тысяч рублей. Кроме того, обоим осужденным запрещено занимать должности на государственной службе в течение ближайших двух лет. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Оба сотрудника уволены из органов внутренних дел: в июне 2025 года уволен руководитель по выслуге лет, а его подчиненный уволен в ноябре 2025 года, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.