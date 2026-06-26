Смерчи могут образоваться над морем в Сочи 26 и 27 июня

В акватории Сочи прогнозируются смерчи Фото: Архив "КП".

Метеорологи выпустили штормовое предупреждение: в акватории Сочи и на федеральной территории Сириус есть риск образования смерчей. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в мэрии Сочи.

«В период с 10-12 часов и до конца суток 26 июня, а также ночью и утром 27 июня 2026 года на участке Магри – Веселое в городе Сочи и на ФТ Сириус имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Власти призывают жителей и туристов соблюдать меры безопасности. Отдыхающим стоит отказаться от пребывания у воды. Также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными конструкциями, которые могут представлять опасность при ухудшении погоды.

За обстановкой следит городской оперативный штаб, его работу координирует глава Сочи Андрей Прошунин.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.