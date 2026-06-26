Эксперты: топливный ажиотаж на Кубани создает риск для бизнеса

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Оперативный штаб Краснодарского края констатировал локальные перебои на отдельных АЗС, связывая их с логистикой и ремонтом, тогда как эксперты и предприниматели предупреждают о рисках для бизнеса, сообщает «Бизнес ФМ Краснодар».

Директор небольшой компании Алексей Попов (член «Опоры России») заявил, что отсутствие системного распределения топлива и запрет на отпуск в канистры угрожают выполнению контрактов и работе техники. Опора готовит обращение в региональное министерство ТЭК. В то же время руководитель строительной компании Сергей Ведрицкий отметил, что крупные подрядчики пока справляются за счёт собственного автопарка, а трудности носят временный характер. Глава другой компании Максим Климов подтвердил наличие очередей и временных неудобств у бригад.

Параллельно «Лаборатория Касперского» предупредила о мошенническом Android-приложении для поиска топлива, которое запрашивает доступ к геолокации и файлам и может похитить документы и фото. Пользователям рекомендовано скачивать приложения только из официальных источников и проверять права доступа.