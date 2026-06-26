В ВТБ составили портрет инвестора-зумера: молодежь осторожничает

Фото: пресс-служба ВТБ

Данные показывают: молодые инвесторы делают ставку на сбалансированные портфели с заметной долей защитных активов и доверяют технологичным инструментам.

Средний портфель клиента до 30-ти лет составляет 279 тыс. рублей и собран из разных классов активов. Почти половину занимают облигации – 46%, еще 30% приходится на паи фондов, 18% – на акции и 6% – на денежные средства и драгоценные металлы. Такая структура говорит о том, что молодежь чаще выбирает предсказуемый доход и контроль риска, чем игру на резких движениях рынка.

Крупнейший отдельный инструмент в портфелях молодых клиентов – биржевой фонд денежного рынка LQDT, на него приходится 22% вложений. Для этой аудитории фонд остается «подушкой безопасности»: в нем можно разместить свободные средства под понятную доходность и быстро высвободить их под новую идею.

Кроме того, молодежь активнее других возрастных групп осваивает автоматизированные сервисы, например инвестиционное консультирование на базе ИИ. Долю таких клиентов в ВТБ Мои Инвестиции оценивают более чем в 7% от всех клиентов, и в группе до 30 лет она продолжает расти. Среди молодых пользователей сервиса самая популярная стратегия – «Вечный портфель»: ее выбирает 52%. Это всепогодная комбинация акций, облигаций и золота, рассчитанная на устойчивость портфеля при минимуме ручного управления.

«Наш анализ показывает, что молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией. Они формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые, но активнее растущие акции и управляют своим портфелем с помощью ИИ-сервиса. Сочетание этих факторов будет определять облик частного инвестирования в ближайшие десять лет», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.