На Кубани расширят список льгот для участников спецоперации и их семей

Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном Собрании Краснодарского края готовят к рассмотрению новый пакет мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Корректировки в действующее региональное законодательство планируется обсудить на предстоящей 84-й пленарной сессии кубанского парламента, сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Главным нововведением станет расширение перечня коммунальных льгот. Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на компенсацию 50% расходов на покупку твердого топлива (в пределах установленных нормативов), а также на оплату услуг по его доставке. Данная мера поддержки будет распространяться на бойцов и их семьи, проживающих в домах без централизованного отопления.

«В крае участникам СВО и членам их семей предоставляется широкий спектр мер поддержки, также в Законодательном Собрании создана специальная рабочая группа, на которой рассматриваются вопросы по дальнейшему совершенствованию регионального законодательства в данной сфере», - рассказал Бурлачко.

На сегодняшний день региональный пакет помощи включает широкий спектр льгот: от субсидий на газификацию домовладений, бесплатных медицинских и юридических услуг до содействия в трудоустройстве и предоставления санаторно-курортного лечения. Кроме того, отличившиеся участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за боевые заслуги, имеют законное право на бесплатное получение земельного участка на территории Краснодарского края.

По словам спикера ЗСК, работа по всесторонней поддержке участников СВО и их близких остается абсолютным приоритетом для краевого парламента.