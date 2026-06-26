В Выборге завершают реставрацию Фридрихсгамских ворот

Фото: @tsoyvbg

В Выборге близится к завершению реставрация Фридрихсгамских ворот — одного из ключевых сооружений Аннинских укреплений, пишет Онлайн47.

После окончания работ и восстановления дорожного мощения между воротами планируется открыть пешеходный маршрут, который свяжет Выборгский замок и музей-заповедник «Монрепо» через территорию Кронверка. Маршрут объединит несколько недавно отреставрированных объектов: ранее восстановлены Равелинные ворота, близится к завершению ремонт здания Кордегардии, текущая фаза — Фридрихсгамские ворота.

Реконструкционные работы финансируются из областного бюджета и с участием средств музея-заповедника «Монрепо».