В Анапе проверят обоснованность цен на проезд в автобусах после жалоб жителей

В Анапе проверят обоснованность цен на проезд в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе проверят обоснованность тарифов на проезд в общественном транспорте. Глава города-курорта Светлана Маслова отреагировала на многочисленные жалобы местных жителей в социальных сетях, выражавших недовольство высокими ценами у частных перевозчиков и отсутствием муниципальных автобусов.

Маслова пояснила, что создание собственного муниципального автопарка с нуля — это финансово затратный проект, средства на который в местном бюджете на данный момент не предусмотрены.

«Но мы рассматриваем возможность интеграции в краевую транспортную систему – в рамках этой инициативы регион готов закупить в первую очередь 101 автобус, – написала в своем телеграм-канале Маслова. – Проводим работу в этом направлении».

Что касается ценовой политики коммерческих перевозчиков, мэр отметила, что частные компании по закону имеют право самостоятельно регулировать стоимость проезда. Тем не менее у администрации есть основания для проведения надзорных проверок. По поручению Светланы Масловой уже подготовлено официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с требованием проверить экономическую обоснованность повышения тарифов.