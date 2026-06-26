Гранты губернатора Кубани на 116,9 млн рублей получат 50 НКО региона

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел итоги первого в 2026 году конкурса «Гранты Губернатора Кубани». По результатам отбора 50 некоммерческих организаций региона получат грантовую поддержку на реализацию социально значимых проектов. Общая сумма выделенных средств составила 116,9 миллиона рублей.

«По итогам первого отбора 2026 года поддержим 50 общественно полезных проектов жителей края. Они направлены на решение важных социальных задач – помощь детям, ветеранам, малоимущим семьям, создание инклюзивных и образовательных площадок. Сейчас идет прием заявок на второй конкурс», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, с 2022 года грантовую поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда рублей получили свыше 1100 социально ориентированных НКО Кубани. В текущем году общий объем грантовой поддержки достигнет почти 494 миллионов рублей, из которых 93,8 миллиона — софинансирование Фонда президентских грантов.

Наибольшее количество проектов-победителей в первом отборе — из Краснодара (21). По шесть проектов-грантов получили НКО Новороссийска и Абинского района. Среди поддержанных инициатив: 10 проектов в сфере социального обслуживания, 10 — по патриотическому воспитанию, восемь — в области образования, а также по четыре проекта в сфере физкультуры, спорта и духовно-нравственного воспитания.

До 20 июля продолжается прием заявок на второй конкурс «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года. Проекты, отобранные по итогам второго конкурса, будут реализовывать с 1 октября 2026 года до 30 сентября 2027 года.