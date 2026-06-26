DOGMA наращивает темпы строительства проекта бизнес-класса у воды

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

В двух литерах завершили монолитные работы, еще в двух они на финальном этапе, а в четырёх достигли 15% готовности.

Процесс возведения фундаментов, стен и перекрытий окончили в литерах 14 и 15, а в 4 и 6 вышли на финишную прямую: осталось выполнить менее 5%. Параллельно делают ламельную каменную кладку. Она создает индивидуальный визуальный облик объекта, защищает поверхность от прямых солнечных лучей, снижает нагрев стен и формирует вентилируемый фасад. Общая готовность облицовки превышает 65%. Кроме того, запущены электромонтажные работы, а также установка систем водоснабжения и канализации — на данный момент выполнено 10%.

Высокие темпы строительства демонстрируют и недавно выведенные в продажу корпуса 1, 2, 3 и 13 – их степень готовности составляет 15%.

Уже началось строительство литеров c 16 по 20. В данный момент в корпусах 16, 17, 18 и 19 фундаментные плиты готовы на 100 %, ведётся монтаж стен цокольного этажа. По литеру 20 успешно получены протоколы испытаний свай, команда готовится к массовой забивке свайного поля.

«Мы последовательно наращиваем темпы строительства. Достигнутые результаты — это итог слаженной работы всей команды и применения передовых технологий. Мы уделяем комплексное внимание каждому проекту: контролируем качество на всех этапах и задействуем лучшие ресурсы. Такой подход позволит нам превзойти ожидания наших клиентов», – рассказал директор департамента по строительству ГК DOGMA Сергей Милованов.

Квартал бизнес-класса «РИДЗ» расположен на Ближнем Западном обходе Краснодара. Он сочетает в себе баланс природы и урбанистики: закрытая территория с «умной инфраструктурой», бутиками, фитнесом и множеством зеленых зон в шаговой доступности.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий – появится две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, библиотека и поликлиника, многоуровневые паркинги. Благоустройство жилого квартала предусматривает набережную вдоль реки, прогулочный бульвар и пять спортивных кластеров.

ЖК "РИДЗ" - Застройщик: ООО СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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