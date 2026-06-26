Пара из Краснодара поженилась на международном юридическом форуме Фото: max.ru/elena_viktorovna_vorobeva

На Кубани в красивую дату 26 июня 2026 года поженятся почти 700 пар. Об этом сообщила вице-губернатор региона Елена Воробьева.

Молодые люди подавали заявление на «Госуслугах» либо лично с конца 2025 года. В отделах ЗАГС увеличили число «окон», чтобы зарегистрировать брак желающих пар.

Тем временем в Санкт-Петербурге состоялся международный юридический форум. На мероприятии посвятили целую площадку семейным ценностям. На форуме присутствовала делегация и из Краснодарского края. А главным событием, уже традиционным, стала кубанская свадьба. Узами брака скрепили сердца кубанцев Сергея Мигас и Марии Альтенгоф из Краснодара.

«Желаю всем семьям, которые решили вместе идти по жизненному пути, понимания и уважения друг к другу – это главный залог долгих и здоровых отношений и появления детей в условиях, где царят любовь и гармония!» – сказала замглавы региона Елена Воробьева.