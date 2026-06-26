В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера

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В Республике Крым и городе Севастополе введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в официальном сообщении.

По словам Аксёнова, решение принято «в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера». Власти мотивируют введение режима необходимостью централизованного координирования мер по обеспечению экономической стабильности и регулированию ситуации в условиях, требующих оперативного вмешательства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал планируемые сроки восстановления электроснабжения в городе, пишет Южный Федеральный.