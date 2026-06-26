Новый терминал аэропорта Краснодара начнет работу в середине 2027 года Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Новый терминал аэропорта Краснодара планируют открыть в середине 2027 года. Готовность аэровокзала составляет 54%, сообщили в воздушной гавани во время пресс-тура.

Специалисты выполняют внутреннюю отделку в здании аэровокзала, устанавливают оборудование, строят инженерные сети. Ожидается, что к концу 2026 года готовность нового терминала достигнет 90%.

Его площадь составит около 87 тысяч кв. метров. По прогнозам, новый аэровокзал увеличит пропускную способность аэропорта почти в шесть раз. Воздушная гавань сможет принимать до 10 млн пассажиров в год.