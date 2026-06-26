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НовостиОбщество26 июня 2026 10:43

Нумеролог объяснил, почему свадьба 26 июня может быть гармоничной

Брак 26 июня 2026: астролог о том, какие ожидать эмоции и почему день хорош для начинаний
Ева МУР
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Нумеролог и таролог Борис Зак заявил в комментарии изданию «Абзац», что брак, зарегистрированный 26 июня 2026 года, окажется благоприятным с точки зрения нумерологии и астрологии. По его расчётам, сумма цифр даты сводится к шестерке, которую специалисты традиционно связывают с единением и гармонией, что делает день подходящим для заключения любых союзов.

Зак также обратил внимание на лунные факторы: 26 июня придётся на 11-е лунные сутки при Луне в Скорпионе, и, по его словам, небесные конфигурации в этот период формируют преимущественно благоприятные аспекты, придающие силу действия и проницательность. Вместе с тем эксперт предупредил об эмоциональной насыщенности дня, которую, по его мнению, можно сгладить близостью — он ожидает яркой и интенсивной интимной жизни в супружеских отношениях, заключённых в этот день.

Кроме того, нумеролог отметил, что пятница 26 июня благоприятна для новых начинаний, поездок и перемен, в то время как людям, предпочитающим пассивное состояние, энергетику дня может быть тяжело выдержать.