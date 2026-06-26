Депутаты Кубани планируют расширить перечень мер соцподдержки для участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что изменениями в соответствующий закон участникам специальной военной операции будет предоставлено право на компенсацию расходов в размере 50 процентов оплаты стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

- Напомню, что в крае участникам СВО и членам их семей предоставляется широкий спектр мер поддержки, также в Законодательном Собрании создана специальная рабочая группа, на которой рассматриваются вопросы по дальнейшему совершенствованию регионального законодательства в данной сфере. Кроме этого, недавно состоялось совместное заседание профильных комитетов ЗСК, темой которого стала реализация в регионе Указа Президента России о единых базовых мерах поддержки участников СВО. В ходе обсуждения было отмечено, что комитетам в тесном взаимодействии с профильными органами исполнительной власти предстоит масштабная работа по его выполнению, - сказал Юрий Бурлачко.

Руководитель краевого парламента добавил, что существующие уже сейчас меры поддержки предусматривают льготы в жилищных, коммунально-бытовых, имущественных и в социальных вопросах. В частности, помимо различных выплат, господдержка воинам гарантирована при газификации домовладений, медобслуживании, поиске работы, санаторно-курортном лечении, социальном обслуживании и предоставлении бесплатной юридической помощи. Также краевым законодательством установлено право на бесплатное получение в собственность земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе участия в специальной военной операции.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что системная работа в данном направлении будет обязательно продолжена и останется в актуальной повестке дня кубанского парламента.