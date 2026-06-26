В Сочи за год отремонтируют 71 многоэтажку за 950 млн рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи за год отремонтируют 71 многоэтажку за 950 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы идут с опережением графика. Так, в городе уже сдали 16 многоквартирных домов. В 39 помещениях ремонт находится в активной стадии. В 16 работы начнут в ближайшее время. Параллельно в Сочи формируют список домов, в которых капитальный ремонт выполнят в 2027 году.

Всего же годовой план по ремонту выполнили в 17 районах Краснодарского края.

«В краткосрочный план по Краснодарскому краю включено около 600 многоквартирных домов. Больше всего зданий обновляют в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Гулькевичском и Славянском районах, Туапсинском муниципальном округе. Работы ведут комплексно, под строгим контролем, с участием надежных подрядных организаций», – сказал вице-губернатор Евгений Пергун.