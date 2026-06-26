Нина Останина: снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет недопустимо

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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила против инициативы Следственного комитета снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, сообщает RTVI со ссылкой на её комментарий на Международном молодёжном юридическом форуме (ПМЮФ). По словам Останиной, снижение «с 14 до 12 лет» недопустимо, так как дети не должны нести ответственность за ошибки взрослых.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин допускал такую возможность, однако предложение не получило поддержки. Останина отметила, что рост тяжких преступлений среди несовершеннолетних частично обусловлен недостатками воспитания и образования, а также вовлечением детей в преступные схемы взрослыми. Она подчеркнула необходимость адресной работы с семьями и системой образования, а не ужесточения уголовной политики в отношении младших подростков.

Парламентарий также указала на социальные факторы — нехватку секций и путей для организации досуга детей — и рекомендовала усиливать профилактику и образовательные меры.