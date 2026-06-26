Поджигателю релейных шкафов на Кубани дали 8 лет колонии Фото из архива КП

Осужден поджигатель релейных шкафов на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Все произошло в Кропоткине 3 октября 2025 года. Подсудимый, переписываясь с неустановленным лицом, согласился за деньги поджечь три релейных шкафа.

Через несколько дней он купил средства и орудия для теракта. Поджигать релейные шкафы планировал ночью. Осужденный вышел из дома и направился пешком к месту их расположения, но был задержан сотрудниками органа безопасности.

Суд назначил 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, первые два года он проведет в тюрьме.