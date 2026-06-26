Жителей Кубани предупредили о рассылке фейковых судебных повесток Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о рассылке фейковых судебных повесток. Это одна из разновидностей атак мошенников, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Документ, который рассылают от имени подразделений УБК МВД России, подписано «ПОЛИЦЕЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ОФИЦЕР». Письмо сообщает: если получатель не ответит на «повестку» в течение 24 часов, то в отношении него якобы предпримут «серьезные юридические меры».

«Государственные организации никогда не присылают повестки и документы в мессенджерах!» – напомнили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.