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НовостиОбщество26 июня 2026 12:52

Юрист разъяснил, обязаны ли кафе пускать посторонних в туалет без заказа

Можно ли зайти в туалет кафе без покупки: право и практика, пояснил эксперт
Ева МУР
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туалеты в кафе и ресторанах предназначены для посетителей заведения и персонала, а не для всех желающих, сообщил юрист Александр Манько в комментарии изданию «Абзац».

По его словам, обслуживание в кафе строится как публичный договор — заведение обязано принять посетителя, но «обслужить» - означает продать товар; предоставление доступа в уборную без заказа носит характер благотворительности, а не выполнения обязательств заведения.

Манько сравнил ситуацию с бесплатным Wi-Fi: услуга есть, но доступ обычно предоставляют после покупки. В то же время он напомнил, что бесплатный доступ к санитарным помещениям гарантируется в объектах с публичной функцией — торговых центрах, вокзалах, аэропортах и государственных учреждениях (МФЦ, больницы, суды).