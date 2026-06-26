В краснодарском жилом районе «Народные кварталы» стартует первое заселение жильцов

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

Представитель группы компаний «НВМ» Темиркан Абатов назвал это событие моментом, когда «город в городе» перестаёт быть чертежом и становится реальностью.

- Мы представляем проект, где человеку не нужно покидать район ради учёбы, спорта или повседневных покупок. На 77 гектарах расположатся две школы — одна из них на 1550 мест — и пять детских садов. Это значит, что утром родители могут проводить ребёнка до класса, а не стоять в пробках. Вечером — спуститься на пробежку: под спорт мы отвели 18 тысяч квадратных метров, и это будут оборудованные площадки и игровые зоны, - подчеркнул Темиркан Абатов.

По словам Абатова, абсолютным приоритетом для команды была безопасность и комфорт дворов. Поэтому территорию спроектировали свободной от автомобилей — для транспорта построят 5 тысяч мест в наземных и подземных паркингах, а внутреннее пространство будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и охраной 24/7.

Архитектурную концепцию дополнили дизайнерскими входными группами и вечерней подсветкой фасадов. Жилая застройка имеет переменную этажность — благодаря этому удалось избежать эффекта «колодцев». На первых этажах откроются магазины, аптеки и кафе.

- Мы стараемся учесть интересы самых разных семей, поэтому предлагаем 400 вариантов планировок, — добавляет представитель девелопера. — Первая партия ключей — это только начало. Уже 25 июля район начнёт свою жизнь.

Узнать подробности можно на сайте ГК «НВМ».

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