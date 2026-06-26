Учреждения планируют открыть 1 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара поручил ускорить строительство двух школ на 1550 мест. Учреждения планируют открыть 1 сентября.

Одно из учебных заведений на 1550 мест возводят по улице Пономаренко. В будущей школе полностью подготовили кровлю, завершается устройство фасада. Проводится внутренняя отделка помещений и монтаж потолков. В пищеблок, работы в котором завершаются, завозят оборудование.

Отделочные работы проводят в трех спортивных и двух актовых залах. В помещениях установят витражи.

На территории будущей школы укладывают тротуары вдоль здания, создают спортивное ядро. Через неделю начнется асфальтирование внутреннего дворика. В настоящее время учреждение готово на 85%.

«Хоть подрядчик и нарастил темпы, и сейчас здесь трудится 150 человек, но для такого объема работ этого недостаточно. Поручил усилиться, ведь это самая долгожданная школа для жителей Прикубанского округа», – сказал Евгений Наумов.

Будущую школу на 1550 мест по улице Генерала Позднякова строят более 240 человек. В учреждении проводят отделочные работы – шпаклевку, окраску и облицовку стен, устанавливают двери, монтируют подвесные потолки.

«Проговорили с подрядчиком, что, несмотря на все трудности и отставания, мы готовимся открыть учреждение в новом учебном году», – сообщил глава Краснодара.