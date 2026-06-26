На Кубани 68 товаров со знаком качества проверяют на безопасность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани товары со знаком качества проверяют на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В лабораториях исследуют 68 продовольственных товаров, включая 18 образцов алкоголя. Закупку проводят в розничных торговых объектах Кубани.

Товары проверяют по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и на содержание токсичных элементов. Для отдельных категорий продукции проводят дополнительные тесты. Так, колбасные изделия проверяют на наличие генно-модифицированных организмов. В молочке анализируют присутствие жиров немолочного происхождения.

Результаты исследований озвучат в июле 2026 года.

«За восемь лет специалисты изучили свыше 1500 образцов продукции, в том числе непродовольственной. Это позволяет гарантировать безопасность и высокие стандарты для каждого товара», – сказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.