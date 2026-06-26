Кубанский казачий хор и хор Беларуси спели «Беларусь» в Минске

Кубанский казачий хор выступил на гала-концерте мастеров искусств Беларуси и России к XIII Форуму регионов. Мероприятие «Сохраняем традиции – создаем будущее» прошло на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета в Минске и собрало представителей двух братских народов.

Кубанский казачий хор – один из самых узнаваемых фольклорных коллективов России – представил на сцене многовековые традиции и самобытную культуру. Артисты исполнили строевую казачью песню «Роспрягайтэ, хлопци, конэй» в обработке Виктора Захарченко, записанную в станице Дядьковской, с солистом Андреем Колесником. А затем вместе с Национальным академическим народным хором Беларуси имени Г.И. Цитовича – одним из главных символов белорусской культуры – они исполнили песню «Беларусь», написанную художественным руководителем Кубанского хора Виктором Захарченко на стихи кубанского поэта Кронида Обойщикова. Солистками выступили Дарья Китаинова и Анастасия Павленко.

Эта композиция давно стала настоящим гимном единства двух стран. Напомним, в 2024 году Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Захарченко удостоен премии Союзного государства, в том числе за создание этой песни, которую сегодня называют по-настоящему народной.

Завершился концерт трогательным моментом: Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко вынесли на сцену корзину цветов как символ взаимного уважения и общего пути славянских народов. Это событие стало не просто ярким музыкальным вечером, но и важным шагом в укреплении дружбы и культурного сотрудничества между Россией и Беларусью.