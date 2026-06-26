В Сочи с начала года отдохнули 3,1 млн туристов Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи с начала года отдохнули 3,1 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время в Сочи отдыхают 146 тысяч туристов. Средняя загрузка средств размещения составляет 76%. На высокий сезон номерной фонд в Сочи забронировали на 68%.

«Все службы приведены в повышенную готовность. Усилены меры антитеррористической защищенности объектов гостеприимства. Находимся в постоянном взаимодействии с отельерами и службами аэропорта для оперативного реагирования в случаях временной приостановки работы воздушной гавани. На эти случаи разработаны алгоритмы распределения пассажиропотока и размещения гостей в гостиницах», – сказал замглавы Сочи Сергей Сомко.

Мониторинговые группы ежедневно осматривают набережные, где уделяют внимание незаконной торговле, продаже фруктов и бахчевых культур в нарезке. Из-за жары они быстро портятся, что вызывает отравление.

За месяц проведено 9 рейдов для выявления лиц, предлагающих джипинг. Проверено 87 машин. 63 водителя привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, 10 автомобилей помещены на спецстоянку. 15 автомобилей, на которых незаконно оказывали услуги такси, изъяли. 23 протокола составлены на зазывал.