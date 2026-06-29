В России популяризируют рабочие профессии в молочной отрасли через проект «Выбирай уверенное будущее» Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев года число вакансий молочной отрасли для операторов производственных линий выросло в 2,8 раза, для наладчиков оборудования — в 2,3 раза. Спрос на специалистов по контролю качества за год увеличился на 40%. Такие данные приводит Авито Работа.

При этом для соискателей важно, чтобы новое место работы предлагало понятные условия, социальные гарантии и возможности роста.

В целях популяризации вакансий на реальных производствах платформа совместно с производственным холдингом «Логика молока» запустили новую активность «Выбирайте уверенное будущее», которая поможет соискателям узнать больше о том, как выстроена работа в компании.

- Совместный проект поможет показать соискателям реальные возможности в крупных производственных компаниях - со стабильной работой, соцгарантиями и комфортными условиями. Для нас это продолжение стратегической работы над развитием направления надежных работодателей на платформе. Вместе с производителем мы хотим донести простую мысль: современное производство - это востребованные профессии, достойная зарплата и реальная возможность выстроить долгую карьеру в компании с высоким уровнем организации работы, — прокомментировала Елена Котусова, CMO Авито Работы.

В рамках проекта был снят ролик, в котором приняли участие сами сотрудники завода. Они продемонстрировали живую картину производства – от инструктажа для новичка до приемки готового продукта.

Вице-президент по персоналу холдинга «Логика молока» Елена Коблюк отметила, что современная молодежь стремится к осмысленной работе и самореализации. Чтобы привлечь молодые таланты, компания трансформирует имидж молочной отрасли, делая ее более высокотехнологичной и создавая условия для видимого результата.

Реализация станет частью работы по повышению привлекательности производственных профессий среди молодых специалистов.