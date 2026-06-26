В Сочи завершают расчистку русла реки Хероты Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи завершают расчистку русла реки Хероты. Вывезено уже более 25 кубометров заиленного грунта, сообщает пресс-служба администрации города.

При сильных дождях и паводках уровень воды в Хероте резко повышается. Часто после залповых осадков фиксировались подтопления. Так, в декабре 2024 года вода в реке вновь поднялась до критических отметок. В результате подтоплена придомовая территория на улице Петрозаводской.

В последний раз русло реки Хероты масштабно чистили в 2016 году. При этом, по оценкам специалистов, проводить работы необходимо каждые 10 лет.

«Безусловно, регулирующие мероприятия дадут положительный эффект – при залповом выпадении осадков русло сможет справляться с объемом воды. Мы понимаем, что полностью исключить риски при самом худшем стечении обстоятельств невозможно, но проведенные работы позволят их минимизировать», – сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Четыре этапа работы из пяти уже выполнены. Подрядчик завершит расчистку в июле.