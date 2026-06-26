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НовостиДом. Семья26 июня 2026 15:20

Краснокнижные зопник колючий и анакамптис дремлик расцвели в Темрюкском районе

Ученые исследовали заповедные экосистемы Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
Цветущий зопник колючий. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Цветущий зопник колючий. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Специалисты ГБУ КК «Дирекция природных парков» провели июньский рейд. Во время научной экспедиции ученые обследовали экосистемы Витязевского останца, а также гор Поливадина и Макотра в Темрюкском районе. Биологи сосредоточили внимание на растительности коренных берегов лиманов Анапской пересыпи.

«Исследователи зафиксировали обильное цветение зопника колючего, шалфея эфиопского и цмина песчаного. Также в учетные ведомости попали уже отцветшие экземпляры ковыля перистого, ириса карликового и анакамптиса дремлика. Все эти виды внесены в региональную Красную книгу», – рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Главным открытием стало обнаружение крупной популяции бельвалии великолепной, занесенной в федеральную Красную книгу. Научные сотрудники провели учет численности растения и определили его проективное покрытие.