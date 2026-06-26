Развитие туризма в степных и предгорных районах обсудили власти Кубани

Региональные проекты по привлечению туристов в предгорья обсудили власти Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Абинске обсудили перспективы развития туризма в степных и предгорных районах Краснодарского края. В форуме приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев, представители 16 муниципалитетов и эксперты Кубанского государственного университета.

Василий Воробьев поблагодарил главу Абинского района Илью Биушкина за инициативу проведения встречи. Министр подчеркнул, что такие территории, как Абинский, Апшеронский и Северский районы, обладают уникальным климатом и высоким транзитным потенциалом благодаря близости к Краснодару. Это делает их крайне привлекательными для автотуристов. В связи с этим ключевой задачей становится развитие навигации: от установки дорожных указателей до создания удобных цифровых платформ и поисковых систем.

«Сегодня туристический бизнес может рассчитывать на серьезную государственную поддержку. Помимо 500 миллионов рублей субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», предпринимателям доступны региональные гранты и займы. Мы регулярно проводим профильные мероприятия, где бизнес может презентовать свои объекты: фестиваль сельского туризма «Агротур», форум «Путешествуй», «Отпуск Экспо&Фест», а также стартовавший прием заявок на конкурс «Курортный Олимп». Анализ рынка показывает растущий спрос на семейный отдых. В предгорных и степных районах большой потенциал имеют глэмпинги, адаптированные под нужды семей с детьми: с игровыми зонами, пандусами и необходимым бытовым комфортом», — отметил Василий Воробьев.

О потенциале Абинского района рассказал заместитель главы администрации Вадим Борец. По его словам, в муниципалитете активно развиваются различные направления: от активного и агротуризма до культурно-познавательного и промышленного. Динамика роста впечатляет: в прошлом году район посетили около 14 тысяч туристов, что на 20% превышает показатели 2024 года. С начала текущего года турпоток также вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники форума также обсудили региональные преференции, систему аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. Эксперты подчеркнули, что современный гид должен не только знать краеведческую базу, но и уметь интересно рассказывать о новых туристических объектах. Для повышения квалификации специалистов планируется проводить регулярные инфотуры.