Глава Краснодара оценил качество ремонта на улице Богатырской

В Краснодаре реконструировали ключевую улицу района. Фото: krd.ru Фото: другой источник..

В кубанской столице в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» завершены работы на улице Богатырской. Дорожники обновили участок протяженностью более 1,8 км. Результаты ремонта проверил глава города Евгений Наумов.

«Улица Богатырская — ключевая артерия Новознаменского района. Здесь мы обновили не только проезжую часть, но и пешеходную инфраструктуру. Благодарю дорожников за оперативность и внимание к запросам жителей, — отметил руководитель города.

В ходе работ проезжую часть и парковочные карманы заасфальтировали, а тротуары выложили новой плиткой. Кроме того, на улице заменили шесть остановочных павильонов и обновили дорожные знаки. На финальном этапе специалисты нанесли свежую разметку.

Всего в этом году в рамках краевой программы уже отремонтировано десять улиц. В настоящее время работы продолжаются на улицах Тенистой, Атарбекова, Комарова, в переулке Майорском и на улице Краснодарской в поселке Лазурном.