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НовостиОбщество26 июня 2026 16:31

Более 500 маскировочных сетей сплели школьники Краснодара для нужд СВО

Добровольцы из Краснодара изготовили сотни маскировочных сетей
Евгения ХАЛИКОВА
Добровольцы из Краснодара изготовили сотни маскировочных сетей

Добровольцы из Краснодара изготовили сотни маскировочных сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарские школьники на каникулах помогают плести сети для нужд СВО. Подростки присоединились к общественной организации «Союз поколений», которая действует в Новознаменском районе. За работой помощников понаблюдал и глава Краснодара Евгений Наумов.

«Летом к мамам и бабушкам присоединились школьники. Отрадно видеть, как во время каникул они плетут сети. Всего около 20 человек заняты в этой работе, в том числе идейная вдохновительница и председатель организации Надежда Князева», – рассказал Евгений Наумов.

За время работы горожане сплели уже 539 сетей — порядка 11 тысяч кв. метров маскировочных средств. Затем важную посылку передадут бойцам, которые мужественно выполняют сложные задачи по защите Родины.