Более 500 маскировочных сетей сплели школьники Краснодара для нужд СВО

Добровольцы из Краснодара изготовили сотни маскировочных сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарские школьники на каникулах помогают плести сети для нужд СВО. Подростки присоединились к общественной организации «Союз поколений», которая действует в Новознаменском районе. За работой помощников понаблюдал и глава Краснодара Евгений Наумов.

«Летом к мамам и бабушкам присоединились школьники. Отрадно видеть, как во время каникул они плетут сети. Всего около 20 человек заняты в этой работе, в том числе идейная вдохновительница и председатель организации Надежда Князева», – рассказал Евгений Наумов.

За время работы горожане сплели уже 539 сетей — порядка 11 тысяч кв. метров маскировочных средств. Затем важную посылку передадут бойцам, которые мужественно выполняют сложные задачи по защите Родины.