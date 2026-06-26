За 10 тысяч рублей житель Адыгеи передал карту для преступных схем

Суд рассмотрит дело о незаконных банковских операциях Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Тахтамукайского района обвинили в незаконном обороте средств платежей. По версии следствия, в августе 2025 года в поселке Яблоновском мужчина передал свою банковскую карту неизвестному лицу, с которым ранее вел переписку в социальной сети.

«За 10 тысяч рублей он согласился стать соучастником незаконных банковских операций. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, а карта заблокирована», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила заключение по делу местного жителя, обвиняемого в нарушении правил оборота средств платежей.

Материалы дела, расследование которого проводило следственное отделение ОМВД России по Тахтамукайскому району, направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.