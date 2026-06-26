Стоматолог Коблов рассказал, как правильно выбрать зубную щетку

Компактная головка щётки: залог качественной чистки Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Некачественная гигиена провоцирует появление налета и кариеса, а неправильно подобранная щетина может травмировать десны и повредить эмаль. О том, на что обратить внимание при покупке и какие ошибки чаще всего допускают люди, рассказал телеканалу «МТРК» стоматолог Дмитрий Коблов.

По словам специалиста, ключевым критерием выбора является жесткость щетины. Многие покупатели ошибочно полагают, что чем жестче щетка, тем эффективнее она очищает зубы. Однако на практике такой подход чреват негативными последствиями.

«Для большинства людей оптимальным вариантом остаются щетки средней жесткости. Они эффективно удаляют налет, не травмируя эмаль и слизистую оболочку. Если же десны чувствительные, воспаленные или склонны к кровоточивости, лучше отдать предпочтение мягкой щетине», — пояснил Дмитрий Коблов.

Врач отметил, что не менее важен и размер рабочей части. Слишком крупная головка не позволяет качественно прочистить труднодоступные участки, поэтому стоматолог рекомендует выбирать компактные модели. Они легче добираются до дальних зубов, обеспечивая полноценный уход за всем зубным рядом, включая «семерки» и «восьмерки».

Особое внимание эксперт уделил электрическим щеткам. Несмотря на их популярность, многие пациенты не до конца понимают принцип их работы.

«Главное преимущество электрических моделей — вращающиеся или вибрирующие насадки, которые лучше справляются с налетом в труднодоступных местах. Однако электрическая щетка не делает работу за человека, это лишь инструмент. Чистить зубы нужно так же тщательно, строго соблюдая технику движений», — подчеркнул стоматолог.

Специалист напомнил: даже самая дорогая щетка бесполезна при неправильном использовании. Чистить зубы необходимо дважды в день, уделяя процедуре достаточно времени и тщательно обрабатывая все поверхности.