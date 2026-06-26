На Кубани участникам СВО компенсируют половину стоимости твердого топлива

Бойцам СВО помогут с покупкой дров и угля Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На предстоящей 84-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты рассмотрят расширение мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно проекту поправок в региональный закон, жителям домов без центрального отопления планируют компенсировать 50% расходов на покупку и доставку твердого топлива.

«Напомню, что в крае участникам СВО и их близким уже предоставляется широкий спектр льгот. В Законодательном собрании работает специальная группа, которая занимается совершенствованием регионального законодательства в этой сфере. Кроме того, недавно профильные комитеты ЗСК провели совместное заседание, посвященное реализации Указа Президента РФ о единых базовых мерах поддержки. В ходе обсуждения было отмечено, что комитетам в тесном взаимодействии с исполнительной властью предстоит масштабная работа по выполнению этого поручения», — сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

На данный момент в Краснодарском крае уже действуют льготы в жилищной, коммунальной, имущественной и социальной сферах. Они включают денежные выплаты, помощь в газификации домовладений, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и бесплатную юридическую помощь. Участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами, имеют право на безвозмездное получение земельного участка в собственность.