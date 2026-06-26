Сбежавшую из Краснодарского края девочку-подростка нашли в Астрахани

Девушку нашли в Астрахани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поиски пропавшей в Кавказском районе девочки-подростка завершились. Школьницу нашли в сотнях километров от дома. Выяснилось, что она назло матери уехала в Астраханскую область.

«24 июня в дежурную часть отдела МВД по Кавказскому району обратилась мать несовершеннолетней, сообщив, что её дочь уехала в неизвестном направлении на автомобиле Hyundai Solaris», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подростка обнаружили в Астрахани: как выяснилось, девушка самостоятельно отправилась туда к подруге.

Полицейские подтвердили, что в отношении девочки не совершалось никаких противоправных действий. В настоящее время с несовершеннолетней проводят профилактические мероприятия.