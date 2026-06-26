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НовостиПроисшествия26 июня 2026 17:56

Сбежавшую из Краснодарского края девочку-подростка нашли в Астрахани

В Астрахани нашли 14-летнюю жительницу Кавказского района
Евгения ХАЛИКОВА
Девушку нашли в Астрахани

Девушку нашли в Астрахани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поиски пропавшей в Кавказском районе девочки-подростка завершились. Школьницу нашли в сотнях километров от дома. Выяснилось, что она назло матери уехала в Астраханскую область.

«24 июня в дежурную часть отдела МВД по Кавказскому району обратилась мать несовершеннолетней, сообщив, что её дочь уехала в неизвестном направлении на автомобиле Hyundai Solaris», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подростка обнаружили в Астрахани: как выяснилось, девушка самостоятельно отправилась туда к подруге.

Полицейские подтвердили, что в отношении девочки не совершалось никаких противоправных действий. В настоящее время с несовершеннолетней проводят профилактические мероприятия.