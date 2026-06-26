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НовостиПроисшествия26 июня 2026 18:13

В небе над Краснодарским краем ПВО сбила украинские дроны

Российские ПВО перехватили 68 украинских беспилотников за сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Системы ПВО РФ уничтожили десятки беспилотников в нескольких областях

Системы ПВО РФ уничтожили десятки беспилотников в нескольких областях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО работали в усиленном режиме, перехватив и уничтожив 68 украинских беспилотников самолетного типа.

По сообщению Министерства обороны РФ, цели были зафиксированы в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым. Под угрозой оказался Краснодарский край. Часть беспилотников была направлена над акваториями Азовского и Черного морей.

Все дроны были успешно нейтрализованы. Это позволило предотвратить возможные последствия и обеспечить безопасность граждан.