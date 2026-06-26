Мэр Краснодара поручил ускорить строительство двух школ в Прикубанском округе

Новые школы примут учеников 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Прикубанском округе Краснодара возводят две новые школы на 1550 мест каждая. Объекты, расположенные на улицах Григория Пономаренко и Летчика Позднякова, планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Строительство школы на улице Пономаренко завершено на 85%. На объекте круглосуточно работают 150 специалистов. По словам представителя подрядной организации Игоря Солдатова, строители уже завершили укладку кровли, отделку стен в классах и коридорах, а также монтаж инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. В ближайшее время планируется завершить монтаж потолков, устройство фасада, заливку полов и укладку линолеума. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию: вдоль здания укладывают тротуары, готовят спортивные зоны, а на следующей неделе начнется асфальтирование внутреннего дворика.

«Наша приоритетная задача — завершить все работы в кратчайшие сроки и обеспечить высокое качество. Ученики должны сесть за парты новой школы на улице Пономаренко именно в День знаний. На сегодняшний день это самый востребованный социальный объект для жителей Прикубанского округа», — отметил мэр Евгений Наумов, добавив, что комплектование классов уже идет полным ходом.

Аналогичные темпы демонстрирует и школа на улице Летчика Позднякова, открытие которой также намечено на 1 сентября. Здесь ежедневно трудятся более 240 человек. В здании уже установлены окна, смонтированы системы пожарной безопасности и лифты, завершаются пусконаладочные работы и монтаж потолков. В данный момент специалисты ведут отделку во всех блоках, завозят мебель и оборудование для пищеблоков, а также занимаются благоустройством территории. Во дворе школы появятся современные площадки для легкой атлетики, гимнастики, мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также зоны для активных игр и проведения массовых мероприятий.