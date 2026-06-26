Более 1,5 тысячи компаний предложили работу на ярмарке в Краснодарском крае

Всероссийская ярмарка "Работа России" прошла на Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани в рамках национального проекта проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства. Главную площадку мероприятия посетили заместитель губернатора Елена Воробьева и министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

«Сегодня работодатели и соискатели встретились, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. В ярмарке участвуют более 1,5 тысячи компаний, предлагающих свыше 25 тысяч вакансий. Кроме того, на 53 площадках по всему краю работают кадровые консультанты. Главный критерий успеха таких масштабных событий — реальное трудоустройство. Благодаря итогам трех предыдущих ярмарок 24 тысячи жителей региона получили стабильную работу. Кубань неизменно удерживает лидерство в России по этим показателям», — отметила вице-губернатор Елена Воробьева.

Федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» прошел 26 июня. Его цель — наладить прямой диалог между соискателями и представителями самых разных отраслей: от малого бизнеса до крупнейших корпораций.

Традиционным спутником мероприятия стал «Фестиваль профессий». В этом году Кадровый центр организовал его во всех муниципалитетах края, чтобы помочь школьникам и студентам определиться с будущей карьерой. Представители предприятий проводят мастер-классы, знакомят молодежь с востребованными рабочими специальностями и организуют экскурсии на производства. Особое внимание уделено профориентации и возможностям временной занятости для учащихся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.