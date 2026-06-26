Приставы опровергли слухи об остановке работы отеля «Атриум Авеню» в Сочи

ГУФССП опровергает закрытие "Атриум Авеню".

ГУФССП по Краснодарскому краю опровергла информацию о приостановке деятельности отеля «Атриум Авеню». В ведомстве отметили, что гостиница продолжает работать в штатном режиме.

Как пояснили в пресс-службе управления, «Атриум Авеню» не входит в сеть «Мартон», а никаких ограничений в его работе со стороны судебных приставов не вводилось.

Путаница возникла из-за действий сотрудников Хостинского районного отделения. По исполнительному документу приставы опечатали номера в другой гостинице, принадлежащей сети «Мартон». В ГУФССП еще раз уточнили, что данный объект недвижимости не имеет отношения к «Атриум Авеню».