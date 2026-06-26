Миллион туристов посетили Адыгею в 2025 году

Глава Адыгеи встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Фото: max.ru/muratkumpilov

В Адыгее зафиксирован рост туристического потока на 17% по сравнению с предыдущим периодом: число посетителей достигло 1 млн человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

«Мы продолжаем работать над повышением качества сервиса и созданием новых маршрутов, которые стимулируют интерес к региону. По данным мобильных операторов, в 2025 году турпоток составил 1 млн человек, показав рост на 17%», — подчеркнул Кумпилов. Он добавил, что развитие потенциала республики идет активно, в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Это позволило расширить номерной фонд и вдвое увеличить налоговые поступления в бюджет.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию масштабных проектов «Лагонаки» и «Дегуакская поляна», которые откроют новые возможности для экотуризма и активного отдыха. Также глава региона отметил высокую эффективность событийного туризма.

Кроме того, Кумпилов рассказал об организации летнего оздоровительного отдыха для детей. По его словам, загородные лагеря традиционно принимают не только местных жителей, но и ребят из других регионов России, включая подшефную Херсонскую область.