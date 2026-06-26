Новая система управления грузами поступило в аэропорты Анапы, Сочи и Краснодара

Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы получили новое цифровое управление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Цифровое управление грузоперевозками в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы направлено на оптимизацию всех процессов. Прозрачность логистики и автоматизация планирования упрощают работу. Формирование документов стало быстрее и точнее.

Особое внимание уделено безопасности. Новый модуль контролирует опасные грузы и минимизирует ошибки. Это стало важным шагом в развитии логистической инфраструктуры южного региона России.

Система полностью интегрирована с другими службами аэропортов. Это позволяет получать полную картину всех операций в реальном времени. Клиенты могут отслеживать грузы онлайн. Автоматические уведомления информируют о каждом этапе.

Российская компания «АйТи Авиа» разработала это решение. Сотрудничество началось в 2023 году и успешно расширилось. Цифровизация стала основным стимулом роста грузопотока.