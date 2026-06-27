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НовостиОбщество27 июня 2026 6:28

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем молодежи

Глава Кубани пожелал молодежи энергии и больших успехов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В субботу, 27 июня, в России отмечают День молодежи. В Краснодаре пройдет ряд мероприятий в честь этой даты. Вениамин Кондратьев поздравил молодых жителей региона с праздником и отметил, что в регионе живет энергичная молодежь.

"Молодые кубанцы достойно продолжают дело старших поколений и стремятся привнести новое во все сферы жизни – осваивают современные профессии, генерируют свежие идеи, развивают науку и технологии", - сообщил глава Краснодарского края.

Отдельную благодарность Вениамин Кондратьев выразил тем молодым людям, кто сейчас находится на СВО.

"Желаю неиссякаемой энергии, вдохновения, верных друзей, больших успехов и счастья"", - пожелал молодым кубанцам руководитель.