Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с Днем молодежи

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара назвал молодежь движущей силой города. В субботу, 27 июня, в городе празднуют День молодежи. Сегодня в краевом центре есть все для развития их потенциала: работает Дом молодежи, лагерь "Дубрава" и пост №1. Власти поддерживают талантливую молодежь.

"В этом году 100 студентов, отличившихся в учебе и общественной жизни, получили стипендии. А проект «Школа с мэром» позволил старшеклассникам придумать, разработать и реализовать свои социальные инициативы", - отметил Наумов.

Три жительницы Краснодара смогли защитить свои проекты и стали победительницами первого сезона "Росмолодежь. Гранты". Теперь на реализацию своих идей они получить по 2 млн.

"Помните, каждый из вас уникален. Верьте в себя и двигайтесь к своим целям!" - поздравил глава Краснодара.