Тройняшки из Сочи закончили школу с золотыми медалями

Фото: Вениамин Кондратьев

Тройня из Сочи с успехом закончила школу. Выпускники Виолетта, Виктория и Дмитрий Панкевич по праву получили золотые медали за успешную учебу. Ребята не только хорошо учились, но занимались спортом и были активистами.

С окончанием школы тройняшек поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Это прекрасный пример того, как целеустремленность и любовь к знаниям ведут к успеху. Желаю им удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов!", - написал в соцсетях глава Кубани.

Ребята уже определились с выбором профессии. Виолетта планирует стать инженером, Виктория медиком, а их брат Дима - дата-инженером.