Тройняшки из Сочи закончили школу с золотыми медалями

Тройня из Сочи с успехом закончила школу. Выпускники Виолетта, Виктория и Дмитрий Панкевич по праву получили золотые медали за успешную учебу. Ребята не только хорошо учились, но занимались спортом и были активистами.
С окончанием школы тройняшек поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"Это прекрасный пример того, как целеустремленность и любовь к знаниям ведут к успеху. Желаю им удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов!", - написал в соцсетях глава Кубани.
Ребята уже определились с выбором профессии. Виолетта планирует стать инженером, Виктория медиком, а их брат Дима - дата-инженером.